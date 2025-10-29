Vor dem Fed-Beschluss: So steht es um Franken, Euro und Dollar

Allzu viel Bewegung wird bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse des Fed am Abend aber nicht mehr erwartet.

Vor allem zum Franken hat der Euro in den letzten Stunden etwas Terrain gut gemacht. Aktuell wird das EUR/CHF-Paar zu 0,9272 gehandelt nach 0,9241 am frühen Morgen (Vorabend 0,9248). Das EUR/USD-Paar geht derzeit zu 1,1646 ebenfalls etwas höher um als am Morgen. Im Vergleich zum Vorabend bei 1,1662 hat sich de Euro aber immer noch leicht abgeschwächt. Für das USD/CHF-Paar ergibt sich damit aktuell 0,7962 nach 0,7946 am Morgen. Im Vergleich zum Vorabend (0,7930) ist die Frankenschwäche damit noch etwas ausgeprägter.

Laut Händlern warten derzeit alle Marktteilnehmer mit Spannung auf den am Abend erwarteten Fed-Entscheid, wobei aktuell gemäss dem Fed-Watcher von CME 99,9 Prozent der befragten Analysten mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte rechnen. Im Fokus der Anleger dürfte entsprechend vor allem die Stellungnahme des Fed-Präsidiums zur Zinsentscheidung und Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell bei der anschliessenden Pressekonferenz stehen.

"Interessant wird sein, inwiefern die Kommunikation der US-Notenbank signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist", heisst es in einer Einschätzung der Helaba. Das Fed hatte bekanntlich im September erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt.

awp-robot/dm/rw

Zürich (awp)