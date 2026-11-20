|Krypto-Marktbericht
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20.11.2026 12:43:06
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag.
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Bitcoin reduzierte sich um 12:31 um 0,12 Prozent auf 61.761,19 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 61.833,82 US-Dollar gelegen hatte.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,2 Prozent. Bei einem Kurs von 8,32 EUR beträgt die Performance seit Auflage -9,8 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,92 Prozent auf 41,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 42,22 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 1.750,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.752,34 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Bitcoin Cash um 2,41 Prozent auf 200,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 205,80 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,9556 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,9596 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (496,19 US-Dollar) geht es um 6,04 Prozent auf 466,20 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1484 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1515 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1326 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3072 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3101 US-Dollar.
Nach 578,91 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Freitagmittag um 1,42 Prozent auf 570,69 US-Dollar gesunken.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0571 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gibt Solana am Freitagmittag nach. Um 1,34 Prozent auf 72,07 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 73,04 US-Dollar.
Daneben fällt Avalanche um 0,95 Prozent auf 6,910 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,976 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,43 Prozent auf 8,849 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,977 US-Dollar.
Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,7087 US-Dollar am Vortag auf 0,6873 US-Dollar nach unten (3,02 Prozent).Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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