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Krypto-Marktbericht 06.10.2026 17:23:14

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagnachmittag

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:10 um 0,99 Prozent auf 86.573,53 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 85.728,46 US-Dollar gestanden hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,8 Prozent aufweist und bei 11,62 EUR notiert.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Litecoin-Kurs um 0,17 Prozent auf 70,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 70,11 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.711,54 US-Dollar) geht es um 0,31 Prozent auf 2.720,04 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,10 Prozent auf 316,11 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 316,43 US-Dollar wert.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,83 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,521 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,508 US-Dollar wert war.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,31 Prozent auf 563,32 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 561,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2750 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2705 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2162 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2161 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3362 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,3356 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (787,05 US-Dollar) geht es um 0,16 Prozent auf 785,82 US-Dollar nach unten.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0962 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 17:10 auf. Es geht 0,85 Prozent auf 121,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 120,66 US-Dollar stand.

Daneben steigt Avalanche um 4,35 Prozent auf 11,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 11,10 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,59 Prozent auf 14,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,86 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 0,98 Prozent auf 1,198 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,210 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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