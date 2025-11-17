|Krypto-Marktbericht
|
17.11.2025 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.
Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagvormittag um 1,27 Prozent auf 95.652,91 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 94.455,12 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,4 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 40,1 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,65 Prozent auf 96,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 96,13 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,67 Prozent auf 3.186,82 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.103,81 US-Dollar.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,81 Prozent auf 493,56 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 484,79 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 2,19 Prozent auf 2,267 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,218 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 1,69 Prozent auf 396,71 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 403,53 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4857 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,4946 US-Dollar beziffert.
Währenddessen wird Stellar bei 0,2578 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2547 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2929 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2924 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,80 Prozent auf 935,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 928,40 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1615 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1589 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 2,82 Prozent stärker bei 141,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 137,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,70 Prozent auf 15,61 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 15,20 US-Dollar.
Währenddessen wird Chainlink bei 14,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,78 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 1,68 Prozent auf 1,713 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,685 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
