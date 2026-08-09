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Krypto-Marktbericht 09.08.2026 09:48:20

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Kryptokurse am Sonntagvormittag.

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,20 Prozent auf 64.781,07 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 64.910,59 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,8 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 46,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,98 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,13 Prozent.

Zudem gibt Ethereum am Sonntagvormittag nach. Um 0,06 Prozent auf 1.915,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.917,00 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:38 ab. Es geht 0,42 Prozent auf 214,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 215,88 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,039 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 0,95 Prozent auf 380,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 376,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1992 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1993 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1633 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1644 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:38 werden 0,3296 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,29 Prozent auf 602,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 600,68 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0701 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0704 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,29 Prozent auf 76,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 76,00 US-Dollar.

Nach 6,476 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagvormittag um 0,02 Prozent auf 6,474 US-Dollar gesunken.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,36 Prozent auf 8,332 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,302 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:38 wurde ein Kurs von 0,6917 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6927 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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