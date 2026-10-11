Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
11.10.2026 12:43:06
Kryptokurse am Sonntagmittag
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Im Minus präsentiert sich um 12:30 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,03 Prozent schwächer bei 82.916,95 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 82.939,48 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 11,00 EUR notiert.
Daneben wertet Litecoin um 12:30 ab. Es geht 0,77 Prozent auf 63,52 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 64,01 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Ethereum-Kurs um 0,27 Prozent auf 2.498,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.505,62 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,66 Prozent auf 278,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 279,90 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Ripple um 0,93 Prozent auf 1,391 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,404 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben steigt Monero um 1,95 Prozent auf 529,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 519,57 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2499 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:30 bei 0,2466 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1966 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:30 bei 0,1973 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3304 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3306 US-Dollar.
Währenddessen wird Binancecoin bei 747,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (750,07 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0858 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:30 bei 0,0852 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (110,07 US-Dollar) geht es um 0,59 Prozent auf 109,43 US-Dollar nach unten.
Zudem gibt Avalanche am Sonntagmittag nach. Um 0,38 Prozent auf 10,33 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 10,36 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 12:30 ab. Es geht 1,19 Prozent auf 12,86 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,02 US-Dollar stand.
Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 2,09 Prozent auf 1,091 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,114 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|68’512.44458
|0.89%
|Handeln
|Vision
|0.03602
|1.23%
|Handeln
|Ethereum
|2’061.97742
|0.30%
|Handeln
|Ripple
|1.15609
|0.55%
|Handeln
|Solana
|90.53301
|-0.88%
|Handeln
|Cardano
|0.19953
|2.79%
|Handeln
|Polkadot
|1.01156
|11.29%
|Handeln
|Chainlink
|10.64677
|0.33%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.70%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|2.92%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren