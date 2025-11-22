Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Marktbericht 22.11.2025 09:48:20

Kryptokurse am Samstagvormittag

Kryptokurse am Samstagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 1,39 Prozent auf 83.908,42 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 85.092,06 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 11,72 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 27,1 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 81,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (82,58 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,00 Prozent.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.767,53 US-Dollar am Vortag auf 2.723,35 US-Dollar nach unten (1,60 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (533,98 US-Dollar) geht es um 0,52 Prozent auf 531,19 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,912 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,951 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,00 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Monero-Kurs um 0,99 Prozent auf 339,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 336,29 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 2,70 Prozent auf 0,3984 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,4095 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2281 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2315 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Tron-Kurs um 0,51 Prozent auf 0,2749 US-Dollar. Gestern war Tron noch 0,2763 US-Dollar wert.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 830,96 US-Dollar am Vortag auf 820,43 US-Dollar nach unten (1,27 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1362 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1403 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 125,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (128,60 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,22 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,74 Prozent auf 13,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 13,31 US-Dollar wert.

Nach 12,14 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 2,95 Prozent auf 11,78 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,392 US-Dollar am Vortag auf 1,342 US-Dollar nach unten (3,60 Prozent).

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025