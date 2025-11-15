Kryptokurse am Samstagvormittag

Anzeige

Am Samstagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 1,60 Prozent auf 96.109,55 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (96.109,55 US-Dollar).

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 12,62 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 36,9 Prozent.

Nach 98,03 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um 4,37 Prozent auf 102,32 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,58 Prozent auf 3.159,14 US-Dollar, nach 3.110,03 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 2,49 Prozent auf 493,99 US-Dollar, nach 481,97 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Ripple-Kurs 0,44 Prozent stärker bei 2,263 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,253 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 6,94 Prozent auf 419,84 US-Dollar, nach 392,61 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,5003 US-Dollar am Vortag auf 0,5051 US-Dollar nach oben (0,97 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2625 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2603 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2931 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2927 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 936,86 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (917,69 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1580 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1622 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,82 Prozent auf 141,64 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 139,11 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Avalanche um 2,04 Prozent auf 15,49 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 15,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 13,87 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 0,66 Prozent auf 13,96 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 1,33 Prozent auf 1,770 US-Dollar, nach 1,747 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.