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19.07.2026 17:23:14
Kryptokurse am Nachmittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag.
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Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 0,41 Prozent auf 64.505,81 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 64.774,37 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,25 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,6 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 0,66 Prozent auf 47,24 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 46,93 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.872,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.860,84 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,63 Prozent.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 216,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (220,06 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,84 Prozent.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,097 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,092 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,47 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 0,81 Prozent auf 333,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 335,88 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1664 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1666 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1877 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1908 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3256 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3269 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Binancecoin um 0,17 Prozent auf 569,29 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 570,29 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0726 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0725 US-Dollar.
Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 75,43 US-Dollar am Vortag auf 76,25 US-Dollar nach oben (1,08 Prozent).
Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 1,70 Prozent auf 6,460 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,572 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Chainlink bei 8,364 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,346 US-Dollar).
Zudem legt Sui zu. Um 1,20 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,7510 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7421 US-Dollar wert war.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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