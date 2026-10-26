Devisen: Wenig Bewegung am Abend

Zürich (awp) - Am Montagabend herrscht am Devisenmarkt wenig Bewegung. So kostet ein Euro derzeit 0,9251 nach 0,9241 Franken am Nachmittag. Der US-Dollar hat gegenüber dem Franken auf 0,8275 von 0,8269 ebenfall nur minim angezogen.

Das Währungspaar EUR/USD steht derzeit bei 1,1179 praktisch ebenfalls am selben Ort wie vor wenigen Stunden. Am Morgen musste für ein Euro aber noch klar mehr als 1,12 USD hingeblättert werden.

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Im frühen Montagshandel war der Euro noch etwas von einer Entscheidung der Ratingagentur Moody's gestützt worden. Diese hatte die Kreditwürdigkeit Frankreichs mit der Einstufung "Aa3" am Freitagabend überraschend bestätigt. Der Effekt davon liess aber im Handelsverlauf wieder nach. Am Markt war wegen der angespannten Haushaltslage und der jüngsten gewaltsamen Proteste gegen eine geplante Sparpolitik damit gerechnet worden, dass Moody's den beiden anderen wichtigen Ratingagenturen S&P und Fitch folgt und die Kreditbewertung ebenfalls senkt.

awp-robot/cf