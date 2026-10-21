Dollarkurs USD - CHF
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21.10.2026 21:09:36
Devisen: Wenig Bewegung
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt zeigen sich die Kurse auch am Mittwochabend nur wenig bewegt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9262 mehr oder weniger auf der Stelle. Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8253 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,8238).
Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1223 zeigt. Bei diesem Währungspaar seien Hoffnungen auf eine allmähliche Bodenbildung vorhanden, meinen Experten. Allerdings müsste es dafür wohl auch in Frankreich zu einer Beruhigung der Gemüter kommen, vor allem an den Anleihemärkten.
Angesichts zunehmender Sorgen über die Staatsfinanzen des Landes hatte sich der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren ausgeweitet und bei knapp 1,6 Prozentpunkten den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht.
awp-robot/rw
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