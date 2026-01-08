Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’348 0.2%  SPI 18’405 0.1%  Dow 49’201 0.4%  DAX 25’148 0.1%  Euro 0.9318 0.0%  EStoxx50 5’910 -0.2%  Gold 4’450 -0.2%  Bitcoin 72’388 -0.6%  Dollar 0.7992 0.2%  Öl 61.1 1.2% 
Top News
Erstmals seit 2019: Alphabet-Aktie überholt Apple bei der Marktkapitalisierung und jagt nun NVIDIA
FintechWerx-Aktie: Starke Volatilität - Verluste und Vision im Fokus
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Henkel-Aktie im Blick: Konzern prüft möglichen Zukauf in den USA
Devisen: US-Dollar gewinnt leicht dazu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Donnerstagnachmittag etwas an Boden gewonnen. So notiert der "Greenback" am Nachmittag bei 0,7979 Franken nach 0,7973 Franken am Mittag und 0,7970 Franken am Morgen. Auch zum Euro steht er etwas höher: Das Euro-Dollar-Paar notiert derzeit bei 1,1669 Dollar nach 1,1677 Dollar am Mittag und 1,1679 Dollar am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9311 auf der Stelle.

Am Donnerstagnachmittag kamen aus den USA noch Daten zur Handelsbilanz. Das chronisch hohe Defizit sank im Oktober überraschend deutlich. Wegen des Shutdowns wurden die Daten mit einer Verzögerung veröffentlicht. Die erratische Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr generell zu deutlichen Schwankungen im US-Handel geführt.

Der Devisenhandel zeigte sich am Donnerstag insgesamt ruhig. Laut Marktbeobachtern liegt der Fokus bereits auf den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die wichtige Signale für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern könnten.

awp-robot/ls

Meistgelesene Nachrichten

Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt höheres Hold-Rating
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Commerzbank-Aktie schwächer: Orcel dämpft Spekulationen um UniCredit-Übernahme
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung

17:18 Moskau und Paris tauschen Gefangene aus
17:15 Internet im Iran teilweise eingeschränkt
17:11 AKTIEN IM FOKUS: Puma springen hoch - Bericht über Anta-Interesse
17:05 Devisen: Eurokurs kaum verändert
17:05 Bundesfinanzhof springt Pendlern mit doppelter Haushaltsführung bei
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 08.01.2026 - 17.00 Uhr
17:04 Untersuchung: Im Rhein treibt viel mehr Müll als gedacht
16:52 ROUNDUP/Kreise: Haseloff macht in Magdeburg Weg frei für Schulze - Bedingungen
16:44 Ölpreise legen zu - Venezuela weiter im Fokus
16:36 ROUNDUP 2: Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen