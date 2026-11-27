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27.11.2026 11:51:36
Devisen: US-Dollar bleibt weiter gefragt
Zürich (awp) - Grosse Sprünge sind an den Devisenmärkten am Freitagmittag zwar nicht zu sehen. Insgesamt ist der US-Dollar aber weiterhin stärker gefragt.
Entsprechend notiert das Dollar/Franken-Paar mit 0,8361 etwas höher als am frühen Morgen (0,8338). Das Euro/Dollar-Paar geht aktuell zu 1,0960 um nach 1,0982 am frühen Morgen. Kaum bewegt ist unterdessen das Euro/Franken-Paar mit 0,9164.
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Überraschend starke Rückgänge der Inflation in Frankreich und Spanien haben dem Euro damit keine neue Richtung gegeben. Denn trotz der Rückgänge liegen die Teuerungsraten in den beiden Ländern weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von zwei Prozent anstrebt.
Im weiteren Handelsverlauf wird eher mit wenigen Impulsen am Devisenmarkt gerechnet. In den USA sind viele Anleger in ein verlängertes Wochenende nach dem "Thanksgiving"-Feiertag am Donnerstag gegangen.
awp-robot/hr/ls
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