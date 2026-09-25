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Ruhiger Wochenausklang 25.09.2026 21:12:37

Devisen: Ruhiger Handel am Abend

Devisen: Ruhiger Handel am Abend

Am Freitagabend hat es an den Devisenmärkten nur wenig Bewegung gegeben. Grössere Impulse für die Märkte fehlten.

Am frühen Abend blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8281. Im Vormittagshandel hatte sich der Dollar wieder knapp der Marke von 83 Rappen angenähert, drehte kurz davor aber wieder ab.

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1400 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9440 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Insgesamt fehlte es im Markt nach den Zinsentscheidungen der grossen Notenbanken an Impulsen, sagten Händler. Auch die etwas besser als erwartet ausgefallenen Daten zur Konsumlaune in den USA konnten keine wesentlichen Akzente setzen. Im September hatte sich die Stimmung der Verbraucher nicht ganz so stark eingetrübt wie erwartet.

Auch wenn der Ölpreis tendenziell wieder etwas zurückkam, setzte dies den Dollar kaum unter Druck. Mit aktuell 104 Dollar pro Fass der Sorte Brent ist das Öl auch immer noch vergleichsweise teuer. Ebenso zeichnet sich immer noch keine Einigung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ab.

Zürich (awp)


Bildquelle: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
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