14.10.2025 08:12:00
Devisen mit wenig Veränderungen - Was Anleger heute umtreibt
An den Devisenmärkten gab es in der Nacht auf Dienstag keine grossen Sprünge. Insgesamt hat der US-Dollar aber einen Teil seiner Vortagesgewinne zum Franken und Euro abgegen.
Auf Datenseite dürfte der deutsche ZEW-Index am Vormittag für Interesse sorgen. Die Erwartungen an das Stimmungsbarometer sollten aber nicht zu hoch geschraubt werden, heisst es in einem Kommentar der Helaba. So herrsche auf politischer Ebene weiterhin eine erhöhte Verunsicherung vor, die mit der jüngsten 100-Prozent-Zolldrohung von US-Präsident Donald Trumps gegenüber China einen neuen Höhepunkt erreicht habe. Aber auch die schwierige Situation in Frankreich und der Versuch, nun eine handlungsfähige Regierung zu etablieren, zähle dazu.
Aus den USA werden sich einige Mitglieder der US-Notenbank Fed zu Wort melden. Auch ihr Chef Jerome Powell ist dabei.
Zürich (awp)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9294
|
-0.15
|Türkische Lira
|
52.1159
|
0.18
|Baht
|
40.7352
|
0.47
|Bitcoin - US Dollar
|
112653.4254
|
-2.23
|Real
|
6.8111
|
0.16
|Kuna
|
8.7753
|
0.16
|US-Dollar
|
0.8023
|
-0.19
|Zloty
|
4.5864
|
0.15
|Euro - US Dollar
|
1.1585
|
0.10
|Ripple - US Dollar
|
2.5156
|
-3.46
|Forint
|
422.1808
|
0.22
|Bitcoin - Euro
|
97275.4443
|
-2.35
|Ripple
|
0.4954
|
3.83
|Rubel
|
101.1243
|
0.16
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich mit roten Vorzeichen - Asiens Börsen schwach
Am heimischen Aktienmarkt dürften Verluste den Handel prägen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ebenfalls ein roter Start ab.. An den größten Börsen in Asien zeigen sich rote Vorzeichen.