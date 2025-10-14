Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9291 -0.2%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’101 -0.2%  Bitcoin 90’251 -2.6%  Dollar 0.8021 -0.2%  Öl 63.2 -0.4% 
4.100-Dollar-Marke behauptet: Goldpreis bleibt auf hohem Niveau stabil
thyssenkrupp-Aktie: Erstnotiz der TKMS-Aktie für 20. Oktober terminiert
Devisen mit wenig Veränderungen - Was Anleger heute umtreibt
Wisekey-Aktie: Cybersecurity-Anbieter mit starkem Wachstum in den ersten neun Monaten 2025
Trends erkennen mit der 200-Tage-Linie - so funktioniert der Klassiker der Charttechnik
Daten voraus 14.10.2025 08:12:00

Devisen mit wenig Veränderungen - Was Anleger heute umtreibt

An den Devisenmärkten gab es in der Nacht auf Dienstag keine grossen Sprünge. Insgesamt hat der US-Dollar aber einen Teil seiner Vortagesgewinne zum Franken und Euro abgegen.

So geht das Dollar/Franken-Paar aktuell zu 0,8028 um, nachdem es am Montagnachmittag noch klar höher notiert hatte (0,8056). Auch zum Euro hat sich der Greenback im Vergleich zum Montag wieder etwas abgeschwächt auf 1,1584 (1,1563). Das Euro/Franken-Paar kostet aktuell 0,9300 nach 0,9314 am Montagnachmittag.

Auf Datenseite dürfte der deutsche ZEW-Index am Vormittag für Interesse sorgen. Die Erwartungen an das Stimmungsbarometer sollten aber nicht zu hoch geschraubt werden, heisst es in einem Kommentar der Helaba. So herrsche auf politischer Ebene weiterhin eine erhöhte Verunsicherung vor, die mit der jüngsten 100-Prozent-Zolldrohung von US-Präsident Donald Trumps gegenüber China einen neuen Höhepunkt erreicht habe. Aber auch die schwierige Situation in Frankreich und der Versuch, nun eine handlungsfähige Regierung zu etablieren, zähle dazu.

Aus den USA werden sich einige Mitglieder der US-Notenbank Fed zu Wort melden. Auch ihr Chef Jerome Powell ist dabei.

Zürich (awp)

Henley-Report: Zahl der Krypto-Millionäre steigt auf Rekordniveau

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik.
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen.
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark.
Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9294 -0.0014
-0.15
USD/CHF 0.8023 -0.0015
-0.19
USD/JPY 151.8500 -0.4060
-0.27

