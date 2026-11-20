Zürich (awp) - Der Franken zeigt sich am Freitag als "sicherer Hafen" weiterhin gesucht. Der Euro verliert derweil zum Franken wie auch zum Dollar klar an Boden.

Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am frühen Abend noch zu 0,9201 Franken gehandelt, nachdem der Euro am späten Nachmittag noch 0,9227 Franken gekostet hatte. Der US-Dollar blieb derweil zur Schweizer Währung unter der Marke von 84 Rappen, die er am frühen Nachmittag preisgegeben hatte und notierte bei 0,8387 Franken (Nachmittag 0,8394).

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Zum US-Dollar hat der Euro am frühen Abend weiter an Terrain eingebüsst: Er wird derzeit zu 1,0970 Dollar nach 1,0993 am späten Nachmittag gehandelt.

Weiterhin dürften die gestiegenen Erwartungen an Leitzinserhöhungen in den Vereinigten Staaten den Dollar gegenüber wichtigen Währungen stützen. Der Euro leidet derweil laut Experten unter anderem unter der Lage in Frankreich.

"Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen lasten offenbar so stark auf dem Euro, dass die Gemeinschaftswährung selbst von günstigeren Zinsaussichten kaum profitiert", schrieb Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen. "Das stützt unsere Vermutung, dass fiskalische Risiken den Euro stärker belasten als den US-Dollar."

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