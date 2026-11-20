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20.11.2026 11:43:00
Euro schwächelt zum Wochenschluss – Franken als sicherer Hafen gefragt
Der Euro steht zum Wochenschluss gegenüber wichtigen Währungen unter Druck, während der Franken als sicherer Hafen wieder gefragt ist.
Der Euro neigt auch zum Wochenschluss zur Schwäche. Gleichzeitig ist der Franken als sicherer Hafen wieder etwas stärker gesucht.
Euro gibt gegenüber Franken und US-Dollar nach
Entsprechend notiert das Euro/Franken-Paar mittlerweile bei 0,9224, während es am frühen Morgen noch zu 0,9249 umgegangen war. Das Dollar/Franken-Paar nimmt bei Kursen von zuletzt 0,8415 die 8-Rappen-Marke verstärkt ins Visier.
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Derweil hat das Euro/Dollar-Paar am Vormittag Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0962 nach 1,0984 am frühen Morgen gehandelt. Mitte der Woche war der Eurokurs bis auf 1,0953 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Seitdem hat sich die Gemeinschaftswährung etwas erholt.
Notenbank-Aussagen belasten den Euro
Am Markt wird auf die zahlreichen Reden von Notenbankvertretern verwiesen. Vor allem habe es viele Stimmen aus dem Kreis des Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank Fed gegeben, die wiederholt auf die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen hingewiesen hätten, heben die Experten der Helaba in einem Kommentar hervor.
Zürich (awp)
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