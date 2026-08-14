Devisen: Franken schwächt sich ab

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat sich am Freitagabend abgeschwächt. Sowohl zum Dollar als auch zum Euro hat er etwas verloren.

Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9403 Franken. Am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9388 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8130 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,8117). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1566 zeigt.

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Der Schweizer Franken ist zum Euro am Freitagmorgen auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen. Vor allem die Erwartung von weiter steigenden Zinsen im Euroraum bzw. unveränderten Zinsen in der Schweiz setzt den Franken unter Druck.

Auch beim Dollar haben sich die Zinserwartungen zuletzt klar verschoben. Die am Nachmittag publizierten US-Detailhandelsumsätze waren im Juli unerwartet und merklich gefallen. Vor allem die sinkenden Benzinpreise hätten das Umsatzergebnis im Juli belastet, kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Ein nennenswerter Effekt wegen der Fussball-WM in den USA ist nicht zu konstatieren." Die Erwartung auf eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed dürfte weiter gedämpft werden.

Zudem hatte sich das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im August deutlich eingetrübt. Sowohl die Erwartungen der Konsumenten als auch die Bewertung der aktuellen Lage verschlechterten sich deutlich. Vor allem bei Gruppen, die besonders anfällig für einen durch die Inflation bedingten Kaufkraftverlust sind, verschlechterte sich die Stimmung. Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Konsumenten zogen auf hohem Niveau etwas an.

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