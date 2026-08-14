SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagvormittag ins Plus

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 183,18 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'469 Punkten notiert. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 184,38 EUR. Bei 182,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 314'915 Stück.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 33,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 43,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,66 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 lud SAP SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,89 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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