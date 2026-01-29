Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.01.2026 21:15:36

Devisen: Franken legt am Abend gegenüber Dollar und Euro zu

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Freitagabend zum Dollar wie zum Euro zugelegt. So notiert die US-Währung mit einem Niveau von 0,7665 Franken im späten Handel wieder deutlich unter der Marke von 77 Rappen, die der Dollar am Nachmittag kurzzeitig zurückerobern konnte.

Auch der Euro zeigt sich zur Schweizer Währung wieder schwächer. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9160 Schweizer Franken gehandelt, etwas tiefer als am späten Nachmittag und nahe den Jahrestiefstwerten. Derweil hat der Euro gegenüber der US-Währung wieder angezogen und kostet aktuell 1,1951 US-Dollar.

Anleger wurden am Donnerstag eine Zeit lang von den geopolitischen Drohungen der USA verunsichert. Deren Aussenminister Marco Rubio hat dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warnte US-Präsident Donald Trump vor den Folgen eines Angriffs.

Gedämpft wurde die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten auch von einbrechenden Microsoft-Aktien, nachdem der Softwareriese mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um KI-Investitionen schürte. Der Dollar wird in solchen Zeiten als sicherer Hafen gesucht, aber die erste Aufregung legte sich auch am US-Aktienmarkt wieder.

Die Zinsentscheidung in den USA hatte am Devisenmarkt keine grossen Nachwehen mehr. Die Notenbank Fed hatte dort am Vortag den Leitzins wie erwartet nicht weiter gesenkt und in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Zudem hatte sie keine klaren Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinssenkung gegeben.

awp-robot/tp

