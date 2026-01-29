Dollarkurs USD - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
29.01.2026 21:15:36
Devisen: Franken legt am Abend gegenüber Dollar und Euro zu
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Freitagabend zum Dollar wie zum Euro zugelegt. So notiert die US-Währung mit einem Niveau von 0,7665 Franken im späten Handel wieder deutlich unter der Marke von 77 Rappen, die der Dollar am Nachmittag kurzzeitig zurückerobern konnte.
Auch der Euro zeigt sich zur Schweizer Währung wieder schwächer. Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9160 Schweizer Franken gehandelt, etwas tiefer als am späten Nachmittag und nahe den Jahrestiefstwerten. Derweil hat der Euro gegenüber der US-Währung wieder angezogen und kostet aktuell 1,1951 US-Dollar.
Anleger wurden am Donnerstag eine Zeit lang von den geopolitischen Drohungen der USA verunsichert. Deren Aussenminister Marco Rubio hat dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warnte US-Präsident Donald Trump vor den Folgen eines Angriffs.
Gedämpft wurde die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten auch von einbrechenden Microsoft-Aktien, nachdem der Softwareriese mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um KI-Investitionen schürte. Der Dollar wird in solchen Zeiten als sicherer Hafen gesucht, aber die erste Aufregung legte sich auch am US-Aktienmarkt wieder.
Die Zinsentscheidung in den USA hatte am Devisenmarkt keine grossen Nachwehen mehr. Die Notenbank Fed hatte dort am Vortag den Leitzins wie erwartet nicht weiter gesenkt und in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Zudem hatte sie keine klaren Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinssenkung gegeben.
awp-robot/tp
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/CHF
|0.7658
|-0.0024
|-0.31
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.916
|
-0.32
|Türkische Lira
|
56.6819
|
0.30
|Baht
|
40.9245
|
1.09
|Bitcoin - US Dollar
|
84012.7151
|
-5.73
|Real
|
6.773
|
0.12
|US-Dollar
|
0.7658
|
-0.31
|Zloty
|
4.5908
|
0.27
|Euro - US Dollar
|
1.1961
|
0.03
|Ripple - US Dollar
|
1.7887
|
-6.21
|Forint
|
415.1437
|
0.26
|Bitcoin - Euro
|
70247.1477
|
-5.67
|Ripple
|
0.7299
|
6.71
|Rubel
|
98.2365
|
-1.41
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich in Grün -- DAX beendet Handelstag tiefrot -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt machte am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegte sich deutlich im Minus. An der Wall Street sind teils kräftige Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.