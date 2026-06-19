Devisen: Euro gewinnt etwas an Wert

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19.06.2026 21:09:36

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Zürich (awp) - Der Euro hat Freitagabend leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung zog auf 0,9257 Franken an nach 0,9251 Franken am späten Nachmittag. Zum Dollar verteuerte sich der Euro ganz leicht auf 1,1477 Dollar von 1,1472 wenige Stunden zuvor. Derweil trat das Dollar/Franken-Paar bei Kursen von 0,8065 Franken praktisch auf der Stelle.

Zuvor hatten Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA dem Dollar Auftrieb verliehen, nachdem die US-Notenbank Fed die Inflationsprognose deutlich erhöht und der neue Fed-Chef Kevin Warsh die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben hatte. Mit der Dollar-Stärke war der Euro am Mittwoch und Donnerstag um mehr als einen Cent gefallen, bevor sich der Euro kurz vor dem Wochenende stabilisieren konnte.

Im weiteren Handelsverlauf wird am Devisenmarkt nicht mit grösseren Impulsen gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Ausserdem sind die Finanzmärkte in den USA wegen eines Feiertags geschlossen und fallen als Impulsgeber aus.

awp-robot/

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