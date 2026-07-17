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Geändert am: 17.07.2026 09:42:52

SMI stabil -- DAX in Rot -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel seitwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Asiens Börsen zeigen sich am Freitag in Rot.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag kaum verändert.

So eröffnete der SMI 0,13 Prozent höher bei 14’286,35 Punkten und bewegt sich auch anschliessend nahe der Nulllinie.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI tendieren zeitweise seitwärts.

Die Vorgaben sind vor allem für Technologie-Werte sehr schwach. An der US-Technologie-Börse NASDAQ Composite sowie in Japan (Nikkei) standen einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein würden hier viele Anleger weiter Kasse machen, hiess es im Handel dazu. Selbst Zahlen und Prognosen, die zum Teil deutlich über den Expertenerwartungen lagen, konnten die Stimmung nicht nachhaltig aufhellen.

Auf den hiesigen Aktienmarkt dürften die Auswirkungen allerdings eher gering sein, da im Leitindex SMI bekanntlich viele defensive Titel enthalten sind. Weitere Störmanöver gibt es derweil von der Politik. So hat das US-Militär in der sechsten Angriffsnacht in Folge laut Medienberichten mehrere Brücken und einen Flughafen im Iran bombardiert. Der Iran holte in Reaktion darauf erneut zu Vergeltungsschlägen gegen Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait, Bahrain sowie Katar aus. Die meisten Börsianer lassen sich davon allerdings nicht mehr allzu stark beeindrucken.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger am Freitag vorsichtig.

So startete der DAX 0,64 Prozent schwächer bei 24.755,09 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus.

Tiefrote Vorzeichen an der US-Technologiebörse NASDAQ Composite und in Asien drohen den DAX am Freitag weiter nach unten zu ziehen.

Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass aktuell neben Gewinnmitnahmen auch Druck auf den Markt komme durch eine Korrektur bei Anlageprodukten, die mit Hebel - also im Grunde auf Pump - Investments in KI-Aktien erlaubt hätten. Dieser Korrekturprozess könnte noch eine Weile andauern.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank konstatierte eine zunehmende Angst der Anleger, dass mit der Korrektur der Halbleiter- und KI-Titel "zunehmend andere, vielleicht unbeteiligte Aktien in Sippenhaft genommen werden". Denn "je stärker die Kurse fallen, desto grösser wird der Zwang, ausufernde Verluste bei Technologieaktien durch den Verkauf anderer Werte auszugleichen". Zudem bedrohe der sich verschärfende Konflikt im Nahen Osten die weltweiten Energie-Lierferketten.

WALL STREET

Die Wall Street tendierte am Donenrstag abwärts.

Der Dow Jones Industrial notierte zur Eröffnung höher und legte zunächst auch weiter etwas zu, bevor er in die Verlustzone absackte. Letztendlich ging er 0,2 Prozent leichter bei 52'553,62 Punkten in den Feierabend.
Der Technologiewerteindex NASDAQ Composite startete bereits tiefer in den Tag und bewegte sich auch im weiteren Verlauf im Minus. Zum Handelsende wurden Verluste in Höhe von 1,47 Prozent bei 25'881,95 Zählern verzeichnet.

Für die US-Aktienmärkte spielte sich am Donnerstag ein schwächerer Handel ab, wobei insbesondere Halbleiterwerte unter der erlahmenden KI-Rally litten; selbst starke TSMC-Zahlen blieben wirkungslos.

Zusätzlicher Druck kam von robusten Konjunkturdaten: Die im Juni erwartungsgemäss gestiegenen Einzelhandelsumsätze, überraschend starke Philadelphia-Fed-Daten und rückläufige Arbeitslosenhilfe-Erstanträge schüren Zinssorgen. In der Folge kletterte die Rendite zehnjähriger US-Anleihen. Für Wachstumsaktien aus dem Tech-Sektor ist dies doppelt negativ, da steigende Zinsen den Barwert zukünftiger Gewinne schmälern und die Finanzierungskosten in die Höhe treiben.

Am Rohstoffmarkt legten die Ölpreise nach Verlusten wieder zu, gestützt durch anhaltende US-Militärschläge im Iran und die fortgesetzte Blockade der Strasse von Hormus.

ASIEN

Die Börsen in Asien erleiden am Freitag Abschläge.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 4,03 Prozent bei 64'141,12 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:49 Uhr) um 2,76 Prozent auf 3'775,40 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 1,97 Prozent auf 24'516,31 Indexpunkte ab.

Die asiatischen Aktienmärkte folgten damit der Vorlage der Wall Street, insbesondere den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Einmal mehr kam es zu einer Verkaufswelle im Technologiesektor. Marktteilnehmer erklärten das mit Sorgen über mittlerweile viel zu hohe Bewertungen und verwiesen ausserdem auf die andauernd extrem hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz.

Wieder einmal standen besonders Halbleiterwerte unter Druck, die bisherigen Highflyer des Jahres - und das trotz jüngst besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen von TSMC und ASML. Laut Marktstratege James Ooi von Tiger Brokers hinterfragen die Marktakteure nach der Kursrally im bisherigen Jahresverlauf zunehmend die hohen Bewertungen. Deshalb reichten auch gute Unternehmenszahlen nicht mehr für weitere Kursanstiege.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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