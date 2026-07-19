Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Am 18.07.2021 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.7952 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in POLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 12’575.86 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs vom 18.07.2026 gerechnet (0.081095 USD), wäre das Investment nun 1’019.84 USD wert. Damit wäre die Investition 89.80 Prozent weniger wert.

Bei 0.068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net