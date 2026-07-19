|Krypto-Investment im Fokus
|
19.07.2026 19:43:09
Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagements gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 18.07.2021 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.7952 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in POLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 12’575.86 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs vom 18.07.2026 gerechnet (0.081095 USD), wäre das Investment nun 1’019.84 USD wert. Damit wäre die Investition 89.80 Prozent weniger wert.
Bei 0.068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|51’736.65304
|0.31%
|Handeln
|Vision
|0.02799
|0.25%
|Handeln
|Ethereum
|1’487.34229
|-1.27%
|Handeln
|Ripple
|0.87952
|0.13%
|Handeln
|Solana
|60.55890
|-0.52%
|Handeln
|Cardano
|0.13452
|3.56%
|Handeln
|Polkadot
|0.68810
|-0.65%
|Handeln
|Chainlink
|6.66820
|-1.01%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.69%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-10.17%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren