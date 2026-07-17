Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Zum Handelsende verlor der Dow Jones im NYSE-Handel 0.77 Prozent auf 52’146.42 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24.698 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.708 Prozent höher bei 52’924.86 Punkten, nach 52’552.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’986.74 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’610.97 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51’492.55 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 49’447.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44’484.49 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7.78 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53’289.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 9.22 Prozent auf 368.98 USD), Cisco (+ 2.08 Prozent auf 111.94 USD), Chevron (+ 1.91 Prozent auf 187.38 USD), Johnson Johnson (+ 1.23 Prozent auf 253.04 USD) und UnitedHealth (+ 0.64 Prozent auf 426.09 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Coca-Cola (-3.96 Prozent auf 81.56 USD), IBM (-2.91 Prozent auf 212.67 USD), Goldman Sachs (-2.76 Prozent auf 1’065.22 USD), NVIDIA (-2.21 Prozent auf 202.81 USD) und Alphabet C (ex Google) (-2.17 Prozent auf 346.12 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38’818’114 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.491 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Chevron lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3.89 Prozent.

Redaktion finanzen.ch