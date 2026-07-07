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Index im Fokus 07.07.2026 22:33:56

Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

So performte der Dow Jones schlussendlich.

Johnson & Johnson
212.51 CHF 1.27%
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Schlussendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.25 Prozent auf 52’925.15 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23.888 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.429 Prozent auf 52’828.45 Punkte an der Kurstafel, nach 53’055.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52’774.17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’289.30 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der Dow Jones mit 50’866.78 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, notierte der Dow Jones bei 46’584.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, notierte der Dow Jones bei 44’406.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.39 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 53’289.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 3.52 Prozent auf 174.01 USD), Johnson Johnson (+ 3.05 Prozent auf 267.24 USD), UnitedHealth (+ 2.44 Prozent auf 428.19 USD), Salesforce (+ 2.34 Prozent auf 169.52 USD) und Procter Gamble (+ 2.30 Prozent auf 152.75 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Caterpillar (-3.07 Prozent auf 940.12 USD), Sherwin-Williams (-1.97 Prozent auf 342.26 USD), Cisco (-1.92 Prozent auf 111.79 USD), American Express (-1.81 Prozent auf 349.58 USD) und Visa (-1.41 Prozent auf 352.20 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 32’244’247 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.125 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Salesforce-Aktie präsentiert mit 11.70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im Dow Jones
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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