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17.07.2026 17:16:00
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX in Rot -- US-Börsen tiefer - NASDAQ deutlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die Wall Street notiert mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.