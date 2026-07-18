Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’344 0.5%  SPI 20’156 0.4%  Dow 52’146 -0.8%  DAX 24’831 -0.3%  Euro 0.9237 -0.2%  EStoxx50 6’231 -0.8%  Gold 4’011 1.0%  Bitcoin 51’741 0.3%  Dollar 0.8077 -0.1%  Öl 88.4 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Clariant-Aktie: Neue Ethylen-Schadenersatzklage von Dow Europe
Jim Cramer: In diesen Fällen sollte man bei einer Aktie bei fallenden Kursen zugreifen
Rieter-Aktie: Beteiligung an neuem Textilrecycling-Unternehmen
NVIDIA-Aktie & Robotik-Boom: Diese Zulieferer profitieren vom Humanoid-Trend
Star-Investor setzt Wette gegen Versicherer - sogar Berkshire-Aktie im Visier
Suche...
Plus500 Depot

Rieter Aktie 367144 / CH0003671440

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Recycling Powerhouse 18.07.2026 06:03:00

Rieter-Aktie: Beteiligung an neuem Textilrecycling-Unternehmen

Rieter-Aktie: Beteiligung an neuem Textilrecycling-Unternehmen

Rieter beteiligt sich an der Gründung des Gemeinschaftsprojekts Recycling Powerhouse, das die industrielle und standardisierte Wiederverwertung von Textilien vorantreiben will.

Rieter
3.08 CHF -3.90%
Kaufen Verkaufen
Das Winterthurer Unternehmen Rieter bringt seine Expertise in der Faseraufbereitung und Spinntechnologie in das Schweizer Projekt ein.

Die erste Franchise-Anlage soll Anfang 2027 in Katar starten, wie der Textilmaschinenhersteller am Freitag mitteilte. Weitere Partner des Projekts sind Säntis Textiles aus der Schweiz und Valvan aus Belgien.

awp-robot/cg

Winterthur (awp)

Weitere Links:

Rieter-Aktie fester: Preiserhöhungen ab März 2026 wegen höherer Materialkosten
Rieter-Aktie fällt: Betriebsverlust im ersten Halbjahr
Rieter-Aktie schluessendlich schwächer: Neue Ziele nach roten Zahlen

Bildquelle: Rieter Holding AG,Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ASML, Inficon Holding, Lam Research
17.07.26 Logo WHS Silber: Unter 57 USD droht die nächste Abwärtswelle
17.07.26 Schwergewichte halten SMI in der Spur
17.07.26 KI braucht Strom: Warum Kernenergie und SMRs wieder in den Fokus rücken
17.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4‘000-Dollar-Marke weiterhin im Fokus
16.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 1: Die starke Entwicklung der Basis-Bausteine im 1. Halbjahr 2026 erklärt
16.07.26 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Landis+Gyr Group AG
16.07.26 Marktüberblick: Autowerte gesucht – Technologiewerte unter Druck
15.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’892.70 19.95 S5CBDU
Short 15’203.52 13.99 S5ZB0U
Short 15’800.28 8.75 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’343.70 17.07.2026 17:31:48
Long 13’731.64 19.54 S1BOXU
Long 13’424.09 13.78 STBJYU
Long 12’849.58 8.89 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BofA passt Bewertung von Rheinmetall an - Analystencheck auch für Aktien von HENSOLDT, RENK und Co.
KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SpaceX-Aktie tiefrot: Riesen-Rakete Starship muss Testflug vor Start abbrechen
SpaceX-Aktie vor dem Kollabs? Darum warnt Börsenexperte Jeremy Grantham vor einem Crash
Nach 72 Prozent Kursplus: Analysten streiten über Infineon-Aktie
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Was Jefferies-Daten zu Mega-IPOs über die weitere Richtung verraten
NVIDIA-Aktie im Risiko-Radar: BIZ schlägt Alarm im KI-Sektor
Rieter-Aktie fällt: Betriebsverlust im ersten Halbjahr
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 29/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.