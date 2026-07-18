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Hedgefonds 18.07.2026 02:37:00

Star-Investor setzt Wette gegen Versicherer - sogar Berkshire-Aktie im Visier

Star-Investor setzt Wette gegen Versicherer - sogar Berkshire-Aktie im Visier

Vor der Finanzkrise 2008 verdiente Hedgefondsmanager Lee Robinson mit einer Wette gegen US-Subprime-Hypotheken eine Rendite von 900 Prozent. Jetzt positioniert er sich gegen den Markt.

• Robinson wettet über Credit Default Swaps gegen Versicherer wie MetLife, Lincoln National und Berkshire Hathaway
• Sein Hedgefonds Altana legt einen neuen Fonds auf, der vor einem möglichen Abschwung bei Privatkrediten schützen soll
• Auch JPMorgan und Goldman Sachs reagieren mit entsprechenden Absicherungsprodukten auf die Nachfrage von Kunden

Neue Short-Wette nach Erfolg in der Finanzkrise

Der britische Hedgefondsmanager Lee Robinson machte sich während der globalen Finanzkrise einen Namen, als er aus einer Position von 20 Millionen US-Dollar durch gezielte Wetten gegen den US-Subprime-Hypothekenmarkt 200 Millionen US-Dollar erzielte. Diese Strategie trug massgeblich dazu bei, dass seine beiden Trafalgar-Fonds im Jahr 2008 Gewinne von 5 und 26 Prozent verzeichneten, während die Hedgefondsbranche im Schnitt 18,3 Prozent verlor. Nun sieht der Gründer und Chief Investment Officer der Londoner Altana Wealth nach eigenen Angaben eine neue Gelegenheit, diesmal im Zusammenhang mit Risiken im Privatkreditmarkt, der ein Volumen von 1,8 Billionen US-Dollar erreicht hat, wie Bloomberg berichtet.

Wetten über Kreditausfallversicherungen auf Versicherer

Statt direkt gegen den Privatkreditmarkt zu wetten, konzentriert sich Robinson auf mögliche Folgewirkungen und setzt auf fallende Kurse bei grossen Geldgebern der Branche, insbesondere Versicherern. Über Credit Default Swaps, Derivate zur Absicherung gegen Zahlungsausfälle, baut er bei seiner Investmentgesellschaft Altana bärische Positionen gegen Unternehmen wie Lincoln National Corp., MetLife Inc. und Berkshire Hathaway Inc. auf. Mit dem neuen Fonds, in den Altana auch eigenes Kapital investiert, will sich das Haus gegen einen aus seiner Sicht unausweichlichen Abschwung im Privatkreditmarkt, eine Abkühlung des KI-Hypes sowie die Folgen sinkender Marktliquidität für Unternehmensbewertungen absichern. Robinson zieht laut Bloomberg Parallelen zur Ruhe an den Märkten vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im Jahr 2008, da Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen derzeit historisch niedrig liegen. "Es fühlt sich jetzt ein bisschen so an", sagte Robinson laut Bloomberg. Lincoln National reagierte nicht auf eine Anfrage von Bloomberg, ein Sprecher von Berkshire Hathaway lehnte eine Stellungnahme ebenfalls ab. Ein Sprecher von MetLife verwies auf Aussagen von Finanzchef John McCallion, wonach rund 95 Prozent des Privatkreditportfolios des Unternehmens Investment-Grade-Niveau habe.

Auch Wall-Street-Banken und andere Fonds steigen ein

Robinsons Strategie findet zunehmend Nachahmer. Weitere Hedgefonds richten sich ebenfalls über Kreditausfallversicherungen gegen Versicherer, und Banken wie JPMorgan Chase & Co. und Goldman Sachs Group Inc. reagieren laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen auf entsprechende Kundenanfragen mit eigenen Absicherungsprodukten gegen Risiken in der Branche, so die Nachrichtenagentur. Beide Institute liessen entsprechende Anfragen unbeantwortet.

Den Daten der Depository Trust and Clearing Corporation, die Bloomberg vorliegen, zufolge stiegen die Netto-Nominalwetten auf Kreditausfallversicherungen US-amerikanischer Versicherer bis zum 22. Mai auf 5,5 Milliarden US-Dollar, nach weniger als 4,9 Milliarden US-Dollar zum Jahresende. Auch das Handelsvolumen dieser Kontrakte nahm zu, und die Kosten für Ausfallversicherungen begannen leicht zu steigen. Hintergrund ist laut einer Analyse von Moody's Ratings, auf die sich die Nachrichtenagentur bezieht, dass rund ein Fünftel der 4 Billionen US-Dollar an festverzinslichen Anlagen US-amerikanischer Lebensversicherer Ende 2025 auf illiquide Anlagen entfiel, grösstenteils auf Privatkredite, nach 18 Prozent im Jahr zuvor.

Besonders ausgeprägt ist diese Entwicklung bei Versicherern, die zu Vermögensverwaltern mit eigenen Private-Equity-Sparten wie KKR & Co. Inc. und Apollo Global Management Inc. gehören, wie Forscher der Federal Reserve Bank of Chicago feststellten, ohne dass es Hinweise gebe, dass Robinson gezielt diese Unternehmen ins Visier nehme. Die Kosten für Ausfallversicherungen bei Versicherern wie American International Group Inc. sind nach Bloomberg-Daten bereits über das Niveau eines breiten Index für US-Investment-Grade-Anleihen gestiegen, eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei europäischen Konzernen wie Allianz, was auch die Aufmerksamkeit der Europäischen Zentralbank auf sich gezogen hat. Ein Sprecher von Allianz verwies gegenüber Bloomberg auf eine Analystenkonferenz, bei der das Management erklärt habe, mit dem Engagement in Privatkrediten zufrieden zu sein und über ein diversifiziertes Portfolio hoher Qualität zu verfügen.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

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