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Wachstum oder Verlust? 19.07.2026 19:43:09

Wie viel Wert mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investition in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1.140 USD wert. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 8’772.76 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.3765 USD), wäre die Investition nun 3’303.29 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 66.97 Prozent verringert.

Am 01.05.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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