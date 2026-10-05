Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.8%  SPI 19’548 0.8%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’248 0.1%  Euro 0.9298 -0.3%  EStoxx50 6’233 -0.1%  Gold 4’161 0.4%  Bitcoin 71’349 -0.4%  Dollar 0.8303 0.2%  Öl 102.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Overweight-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

05.10.2026 11:39:37

Devisen: Euro etwas erholt

Zürich (awp) - Der Euro hat sich im Handelsverlauf am Montag etwas stabilisieren können. So notiert das Euro/Franken-Paar bei 0,9302, nachdem es am Morgen noch bis auf 0,9272 zurückgefallen war. Zum Vergleich: Vor einer Woche ging das Paar noch zu Kursen von bis zu 0,9460 über den Tisch.

Auch zum US-Dollar hat sich der Euro bis gegen Mittag merklich erholt und kostet aktuell 1,1216 US-Dollar, nachdem er zuvor mit 1,1161 Dollar erstmals seit Mai 2025 wieder weniger als 1,12 US-Dollar gekostet hatte. Derweil zeigt sich das Dollar/Franken-Paar mit zuletzt 0,8293 kaum bewegt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Grund für die Euro-Schwäche der vergangenen Tage sind unter anderem die stark gestiegenen Renditen auf US-Anleihen. Diese lenkten die Kapitalströme zuletzt wieder stärker in die Vereinigten Staaten. Zudem hielten die Sorgen über die Entwicklung an den Anleihemärkten in Frankreich und Italien den Euro in Schach.

Derweil sieht die Privatbank UBP den Franken einmal mehr als wichtigen Gradmesser für zunehmende politische und fiskalische Risiken innerhalb der Eurozone. Die jüngste Ausweitung des Renditeabstands zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen habe den Euro gegenüber dem Franken deutlich belastet. Bereits während der europäischen Staatsschuldenkrise von 2010 bis 2012 habe sich das Euro/Franken-Paar als wichtiger Indikator für solche Spannungen gedient. Die aktuelle Entwicklung unterstreiche erneut die Rolle des Frankens als sicheren Hafen, so die Experten in einem aktuellen Devisenkommentar.

Mit Blick auf die französischen Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr erwartet UBP, dass die politischen und wirtschaftlichen Risiken für den Euro weiter zunehmen könnten. Trotz eines Zinsvorteils zugunsten des Euro sieht die Bank daher deutlich stärkere Abwärts- als Aufwärtsrisiken für Euro/Franken. Langfristig rechnet UBP mit einem Rückgang auf mindestens 0,92; für Dezember 2026 liegt die Prognose bei 0,94, für Juni und September 2027 bei 0,92.

awp-robot/hr/to

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 157.9310 0.0890
0.06

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt