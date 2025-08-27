US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
27.08.2025 21:18:36
Devisen: Euro erholt sich von Tagestief
Zürich (awp) - Der Euro hat sich im späten Handel wieder etwas gefangen und notiert über seinen Tagestiefs. Davor hatte die europäische Gemeinschaftswährung im Lichte der politischen Entwicklungen in Frankreich deutlich nachgegeben.
Am Abend kostet der Euro 0,9334 Franken, nachdem er bis auf 0,9318 Franken gefallen war. Die Gemeinschaftswährung hat zum Dollar mit aktuell 1,1630 gar merklich angezogen. Das CHF/USD-Paar gab zuletzt leicht nach und steht aktuell bei 0,8026.
Devisen-Experten verweisen auf die jüngsten Entwicklungen in Paris, dort steht die Regierung auf der Kippe. Premierminister François Bayrou will am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Die Linksparteien sowie die Rechtspopulistin Marine Le Pen wollen Bayrou vereint zu Fall bringen.
"Die Regierungskrise in Frankreich rund um die unerlässliche Haushaltskonsolidierung, um den Schuldenanstieg zu begrenzen, und der Anstieg der französischen Renditen zeigen, wie schnell auch der Euro wieder unter Abwärtsdruck geraten kann", sagte Analystin Antje Praefcke.
Am Devisenmarkt bleibt aber auch die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed ein bestimmendes Thema. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook angekündigt und damit den Druck auf die Notenbank erhöht.
awp-robot/ra
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9336
|
-0.19
|Türkische Lira
|
51.1288
|
0.12
|Baht
|
40.3389
|
-0.12
|Bitcoin - US Dollar
|
111889.8374
|
0.02
|Real
|
6.7535
|
-0.07
|Kuna
|
8.7732
|
0.12
|US-Dollar
|
0.8026
|
-0.20
|Zloty
|
4.5703
|
0.42
|Euro - US Dollar
|
1.1633
|
-0.13
|Ripple - US Dollar
|
3.006
|
-0.22
|Forint
|
424.8413
|
0.38
|Bitcoin - Euro
|
96191.6932
|
0.09
|Ripple
|
0.4145
|
0.38
|Rubel
|
100.1003
|
-0.06
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Bilanz: SMI beendet Handel freundlich -- DAX schliesst tiefer -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am Mittwoch präsentierte sich der heimische Markt mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex notierte schwächer. Anleger an den US-Börsen zeigen sich vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
