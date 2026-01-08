Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’261 0.5%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’475 0.4%  Bitcoin 72’496 -0.4%  Dollar 0.7993 0.2%  Öl 62.9 4.1% 
08.01.2026 21:39:36

Devisen: Dollar gewinnt weiter an Wert

Zürich (awp) - Der Dollar hat am Donnerstag im Abendhandel weiter angezogen. Der "Greenback" verteuerte sich auf 0,7995 Franken nach 0,7979 Franken am späten Nachmittag.

Der Euro gab zur US-Währung auf 1,1650 Dollar nach. Wenige Stunden zuvor war der Euro noch 1,1669 Dollar wert gewesen. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9314 mehr oder weniger auf der Stelle.

Konjunkturdaten aus den USA fielen besser aus als erwartet. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als angenommen. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen. Die Marktteilnehmer blicken schon seit Tagen mit Spannung auf den (morgigen) Freitag, wenn die amerikanischen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden.

awp-robot/

finanzen.net News

Datum Titel
21:49 ROUNDUP: Rohstoffriesen Glencore und Rio Tinto sprechen wieder über Fusion
21:45 ROUNDUP: Iran-Proteste spitzen sich zu - Internet-Blackout
21:41 Medien: Oppositionelle unter Freigelassenen in Venezuela
21:33 Rohstoffriesen Glencore und Rio Tinto nehmen Fusionsgespräche wieder auf
20:54 Trump droht Iran mit harter Strafe bei Tötung von Protestlern
20:42 Devisen: Eurokurs gibt weiter nach
20:53 BVB-Aktie höher: Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe
20:01 ROUNDUP: Ermittler aus Minnesota beklagen Behinderung ihrer Arbeit
20:00 Landesweiter 'Internet-Blackout' im Iran
19:55 Macron: Frankreich stimmt gegen Mercosur-Handelsdeal