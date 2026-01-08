Devisen: Dollar gewinnt weiter an Wert

Zürich (awp) - Der Dollar hat am Donnerstag im Abendhandel weiter angezogen. Der "Greenback" verteuerte sich auf 0,7995 Franken nach 0,7979 Franken am späten Nachmittag.

Der Euro gab zur US-Währung auf 1,1650 Dollar nach. Wenige Stunden zuvor war der Euro noch 1,1669 Dollar wert gewesen. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9314 mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Konjunkturdaten aus den USA fielen besser aus als erwartet. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als angenommen. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen. Die Marktteilnehmer blicken schon seit Tagen mit Spannung auf den (morgigen) Freitag, wenn die amerikanischen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden.

awp-robot/