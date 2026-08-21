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Krypto-Marktbericht 21.08.2026 09:48:20

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

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Kryptokurse am Vormittag.

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Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 4,66 Prozent auf 76.506,17 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 73.096,59 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 7,0 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (47,87 US-Dollar) geht es um 3,13 Prozent auf 49,37 US-Dollar nach oben.

Nach 2.326,86 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Freitagvormittag um 2,36 Prozent auf 2.381,79 US-Dollar gestiegen.

Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 222,78 US-Dollar am Vortag auf 257,61 US-Dollar nach oben (15,63 Prozent).

Nach 1,270 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Freitagvormittag um 3,40 Prozent auf 1,313 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,05 Prozent auf 414,45 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 414,25 US-Dollar wert.

Zudem legt Cardano zu. Um 5,85 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,2103 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,1986 US-Dollar wert war.

Nach 0,1816 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Freitagvormittag um 3,60 Prozent auf 0,1881 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3387 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3373 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Binancecoin-Kurs um 2,19 Prozent auf 670,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 655,63 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0803 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0842 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Solana um 3,00 Prozent auf 90,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 87,64 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Avalanche um 09:41 auf. Es geht 2,74 Prozent auf 7,474 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,274 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 8,68 Prozent auf 11,60 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,68 US-Dollar.

Daneben steigt Sui um 5,97 Prozent auf 0,7768 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7330 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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