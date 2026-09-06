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06.09.2026 09:48:20
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..
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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:41 um 0,01 Prozent auf 79.830,10 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 79.818,24 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,2 Prozent aufweist und bei 10,35 EUR notiert.
Währenddessen wird Litecoin bei 53,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (54,67 US-Dollar).
Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,48 Prozent auf 2.494,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.482,32 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (256,94 US-Dollar) geht es um 0,69 Prozent auf 258,72 US-Dollar nach oben.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 0,15 Prozent auf 1,416 US-Dollar, nach 1,414 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen wird Monero bei 545,84 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (553,95 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2190 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2187 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1849 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1843 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3340 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3335 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,42 Prozent auf 756,45 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 767,38 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0907 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,63 Prozent auf 104,98 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 103,29 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 7,634 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (7,595 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,51 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,37 Prozent auf 12,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,05 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Sui um 0,73 Prozent auf 0,7917 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7975 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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