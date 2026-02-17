Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Marktbericht 17.02.2026 17:23:14

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Bitcoin reduzierte sich um 17:10 um 1,76 Prozent auf 67.728,67 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 68.941,40 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -6,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 1,66 Prozent auf 54,12 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 55,03 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 ab. Es geht 0,65 Prozent auf 1.988,37 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.001,28 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Bitcoin Cash um 1,13 Prozent auf 562,43 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 568,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,488 US-Dollar am Vortag auf 1,480 US-Dollar nach unten (0,53 Prozent).

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,82 Prozent auf 332,22 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 326,29 US-Dollar wert.

Daneben fällt Cardano um 0,41 Prozent auf 0,2845 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2857 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1678 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2805 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 1,41 Prozent auf 617,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 626,81 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1010 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 2,25 Prozent auf 84,58 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 86,53 US-Dollar wert.

Zudem gibt Avalanche am Dienstagnachmittag nach. Um 1,08 Prozent auf 9,166 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 9,266 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Dienstagnachmittag nach. Um 0,86 Prozent auf 8,855 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,932 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 0,95 Prozent auf 0,9817 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,9911 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

