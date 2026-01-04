Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’539 0.2%  Euro 0.9290 -0.1%  EStoxx50 5’850 1.0%  Gold 4’330 0.4%  Bitcoin 71’465 1.7%  Dollar 0.7920 0.0%  Öl 60.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets
Bloomberg-Analyst schlägt Alarm: Bitcoin könnte auf 10'000 US-Dollar fallen
Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Alcon-Aktie: Rückruf von OP-Sets gestartet
Fortune-500-Unternehmen 2026: Saxo Bank sieht KI in der Chefetage
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 04.01.2026 09:48:20

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,74 Prozent auf 91.264,36 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 90.593,05 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 31,1 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Litecoin um 0,19 Prozent auf 81,93 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 82,08 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben steigt Ethereum um 0,30 Prozent auf 3.134,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.125,49 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,92 Prozent auf 642,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 654,75 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 3,05 Prozent auf 2,079 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,017 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,05 Prozent auf 434,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 434,27 US-Dollar.

Zudem legt Cardano zu. Um 2,00 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,3971 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,3893 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 3,95 Prozent auf 0,2307 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2219 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Tron im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2953 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 0,2936 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,72 Prozent auf 884,98 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 878,65 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 6,09 Prozent auf 0,1518 US-Dollar. Am Vortag notierte Dogecoin bei 0,1431 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:40 auf. Es geht 0,29 Prozent auf 133,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 133,31 US-Dollar stand.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,17 Prozent auf 14,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 13,23 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,65 Prozent auf 13,32 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 1,36 Prozent auf 1,689 US-Dollar, nach 1,666 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Yuan-Stärke: So könnte Chinas Währung den Bitcoin-Kurs beeinflussen

Bildquelle: Wright Studio / Shutterstock.com

Inside Krypto

03.01.26Finixio Crypto Logo PEPE-Kurs steigt 51,37 % – darum entscheiden sich viele Anleger trotzdem für PEPENODE
03.01.26Finixio Crypto Logo PEPE-Kurs steigt 51,37 % – darum entscheiden sich viele Anleger trotzdem für PEPENODE
03.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin fällt erneut unter 90.000 Dollar nach US-Angriff auf Venezuela
03.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin fällt erneut unter 90.000 Dollar nach US-Angriff auf Venezuela
03.01.26Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Was hinter der 62.000-Dollar-These wirklich steckt
03.01.26Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Was hinter der 62.000-Dollar-These wirklich steckt
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall