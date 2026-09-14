|Krypto-Marktbericht
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14.09.2026 12:43:06
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag.
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Im Plus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,47 Prozent höher bei 77.915,18 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 76.783,19 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 10,25 EUR notiert.
Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,05 Prozent auf 53,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 53,78 US-Dollar wert.
Zudem legt Ethereum zu. Um 1,60 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:31 auf 2.515,51 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.475,94 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 0,82 Prozent auf 223,17 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 221,35 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ripple-Kurs 3,98 Prozent stärker bei 1,396 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,342 US-Dollar.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 519,05 US-Dollar am Vortag auf 514,69 US-Dollar nach unten (0,84 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,05 Prozent auf 0,2103 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2041 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Stellar bei 0,1868 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1775 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3403 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3384 US-Dollar.
Nach 716,46 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Montagmittag um 0,90 Prozent auf 722,92 US-Dollar gestiegen.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0843 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0825 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,20 Prozent auf 101,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 99,55 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,09 Prozent auf 7,383 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 7,304 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Chainlink-Kurs um 1,51 Prozent auf 11,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,22 US-Dollar an der Tafel.
Nach 0,7024 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Montagmittag um 3,09 Prozent auf 0,7241 US-Dollar gestiegen.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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