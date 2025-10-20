Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Performance im Blick 20.10.2025 16:01:03

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsstart

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsstart

Der NASDAQ Composite bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 15:58 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.98 Prozent auf 22’903.07 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.727 Prozent auf 22’844.82 Punkte an der Kurstafel, nach 22’679.97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22’841.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’928.59 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 22’631.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20’895.66 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18’489.55 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 18.79 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23’119.91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 15.52 Prozent auf 5.21 USD), SMC (+ 10.59 Prozent auf 359.42 USD), Nissan Motor (+ 10.16 Prozent auf 2.71 USD), 3D Systems (+ 9.00 Prozent auf 3.39 USD) und Compugen (+ 5.60 Prozent auf 1.98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Exelixis (-9.04 Prozent auf 35.70 USD), Scientific Games (-3.05 Prozent auf 73.82 USD), Oracle (-2.61 Prozent auf 283.72 USD), Mind CTI (-1.83 Prozent auf 1.07 USD) und Century Casinos (-1.35 Prozent auf 2.20 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’338’695 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.818 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5.14 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

