Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Nachmittag in der Verlustzone

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.39 Prozent schwächer bei 44’003.79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.345 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.296 Prozent tiefer bei 44’044.95 Punkten, nach 44’175.61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 44’273.03 Punkte, das Tagestief hingegen 43’971.52 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44’371.51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 41’249.38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39’497.54 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 3.80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 1.12 Prozent auf 253.69 USD), Procter Gamble (+ 0.88 Prozent auf 154.86 USD), 3M (+ 0.87 Prozent auf 154.63 USD), Microsoft (+ 0.48 Prozent auf 524.53 USD) und Sherwin-Williams (+ 0.34 Prozent auf 353.34 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen IBM (-2.36 Prozent auf 236.55 USD), Salesforce (-2.26 Prozent auf 235.07 USD), Caterpillar (-2.18 Prozent auf 407.44 USD), Cisco (-1.34 Prozent auf 70.83 USD) und Merck (-1.29 Prozent auf 79.65 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 17’634’902 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

