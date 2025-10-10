Ypsomed-Aktie freundlich: Expansion mit erstem Werk in den USA

Das Schweizer Medtech-Unternehmen wählte den Ort Holly Springs im Bundesstaat North Carolina und investiert in einer ersten Phase rund 200 Millionen Franken, wie Ypsomed am Freitag mitteilte. Ab Ende 2027 sollen dort Produkte für den US-Markt hergestellt werden.

Mit der neuen Anlage will Ypsomed ihre Fertigungskapazitäten erweitern und die Nähe zu wichtigen Kunden in Nordamerika stärken. Für die Expansion erwirbt das Unternehmen ein bestehendes Gebäude mit einer Fläche von 15'000 Quadratmetern und der Option auf spätere Erweiterung. Zunächst sollen rund 100 neue Arbeitsplätze entstehen. Mittelfristig könnte die Belegschaft je nach Nachfrage auf etwa 200 Personen wachsen.

Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der Schweizer Medtech-Firmen unter Druck stehen. Seit Anfang August gelten in den USA Importzölle von 39 Prozent, was die Kosten für in der Schweiz gefertigte Geräte erhöht. Mehrere Branchenvertreter prüfen deshalb, Teile ihrer Produktion in den US-Markt zu verlagern, um Zölle und logistische Hürden zu umgehen. Ypsomed hatte den Bauentscheid für ein Werk in den USA bereits ein Jahr vor der zweiten Amtszeit von Donald Trump getroffen.

CEO Simon Michel bezeichnete den Schritt als "wichtigen Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie". Holly Springs biete dank der Nähe zu führenden Universitäten, einer guten Infrastruktur und der Unterstützung lokaler Behörden ideale Bedingungen für weiteres Wachstum.

In der Region um Holly Springs ist bereits eine Vielzahl biopharmazeutischer Unternehmen angesiedelt. Bürgermeister Sean Mayefskie sprach in der Mitteilung von einer "wertvollen Erweiterung des Life-Science-Angebots" vor Ort, die die lokale Industrie weiter diversifiziere.

Ypsomed setzt damit seinen internationalen Expansionskurs fort. Neben dem neuen US-Standort eröffnete das Unternehmen 2025 ein Werk im chinesischen Changzhou und startete den Ausbau seines deutschen Standorts Schwerin. Auch in der Schweiz investiert Ypsomed weiter, unter anderem 200 Millionen Franken in den Ausbau des Werks Solothurn.

An der SIX tendieren Ypsomed-Papiere zeitweise 0,46 Prozent höher auf 330,50 Franken.

awp-robot/to/hr

Burgdorf (awp)