Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’574 -0.5%  SPI 17’297 -0.5%  Dow 46’987 -0.3%  DAX 23’709 -0.7%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 5’645 -0.9%  Gold 4’069 -0.3%  Bitcoin 75’472 0.6%  Dollar 0.7956 0.2%  Öl 64.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
DKSH offenbar an Swixx Biopharma interessiert - Aktie tiefer
SAP-Aktie unter Druck: Wie Celonis zum gefährlichen Rivalen wird
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
Deutsche Bank-Aktie dennoch tiefer: Aufstieg zum 'europäischen Champion' durch höhere Rendite geplant
UBS-Aktie höher: Präsident Kelleher spricht wohl mit US-Finanzminister über Umzug in USA - Partnerschaft mit Ant Group
Suche...
eToro entdecken

WildHorse Resource Development Aktie 34618504 / US96812T1025

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 14:21:48

WeRide Robotaxi Services In Abu Dhabi Now Authorized To Operate Without On-board Safety Driver

(RTTNews) - WeRide (WRD) said it has been granted a permit to conduct fully driverless Robotaxi commercial operations in Abu Dhabi. The permit authorizes WeRide's Robotaxis to operate commercially without an on-board safety driver. The company said the permit enables WeRide Robotaxi services in Abu Dhabi to achieve financial breakeven on unit economics. Commercial operations will start on the Uber and TXAI platforms in Abu Dhabi.

WeRide has been operating Robotaxis with TXAI in Abu Dhabi since 2021. In December 2024, WeRide and Uber launched their Robotaxi ride-hailing partnership in Abu Dhabi. The partnership expanded in July 2025 to cover about half of Abu Dhabi's core areas. Together with partners, WeRide plans to extend services to cover most of Abu Dhabi city core by the end of 2025.

Shares of WeRide are up 5% in pre-market trade on Monday.

Nachrichten zu WildHorse Resource Development Corp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu WildHorse Resource Development Corp Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

11:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Lichtet sich der Nebel?
09:30 Zoll-Deal nicht nur positiv
08:58 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
14.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’093.79 19.74 SFGBRU
Short 13’377.97 13.73 QIUBSU
Short 13’856.91 8.96 SJVBHU
SMI-Kurs: 12’573.51 17.11.2025 14:25:05
Long 12’060.03 19.74 SZEBLU
Long 11’786.36 13.88 SQOB2U
Long 11’294.22 8.99 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Uber 73.07 0.19% Uber

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
NVIDIA-Aktie verkauft: Peter Thiel warnt Anleger vor kommender KI-Blase
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zeigen gemischte Reaktionen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag mit Aufschlag

Top-Rankings

3. Quartal 2025: So hat George Soros sein Depot angepasst
So hat George Soros im dritten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Im dritten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:35 SPD stellt in Renten-Debatte 'klares Stoppschild' auf
14:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 86 Dollar - 'Overweight'
14:27 Delivery Hero-Aktie sackt ab: Rekordtief rückt näher
14:26 ROUNDUP: Klingbeil ruft China zu Vermittlung im Ukraine-Krieg auf
14:24 ROUNDUP/Klingbeil zu seltenen Erden: China hört unsere Sorgen
14:20 Bauern warnen vor Preisdumping bei Milchprodukten
14:19 ROUNDUP 2: Rüstungsexport-Beschränkungen für Israel werden aufgehoben
14:18 WDH/ROUNDUP: Schwarz-Gruppe investiert Milliarden in Rechenzentrum im Spreewald
14:17 ROUNDUP2/Polen: Anschlag auf Bahngleis sollte vermutlich Zug sprengen
14:15 Söder: Rentenpaket auf keinen Fall verschieben