Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’029 -0.2%  SPI 17’892.9200 -0.2%  Dow 48’055.1 -0.1%  DAX 23’961 -0.5%  Euro 0.9340 0.0%  EStoxx50 5’682 -0.6%  Gold 4’339 0.9%  Bitcoin 69’183 -1.0%  Dollar 0.7949 0.0%  Öl 59.9 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Tesla11448018NVIDIA994529Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Zurich Insurance1107539
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rohstoff-ETFs: Ihr Schlüssel zum Investment in Goldpreis & Ölpreis
Infineon und Lenovo kooperieren bei autonomem Fahren - So entwickelt sich die Infineon-Aktie
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
Suche...
eToro entdecken

MDAX 252367 / DE0008467416

29’866.36
Pkt
-180.67
Pkt
-0.60 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

17.12.2025 18:03:36

Wdh/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kann 24.000-Punkte-Marke nicht halten

(Wiederholung: Im 5. Absatz, 3. Satz fehlender Buchstabe ergänzt, "daraufhin".)

FRANKFURT (awp international) - Nichts geht mehr am deutschen Aktienmarkt: Kurz vor Ende des Börsenjahres 2025 scheinen die Investoren ihre Bücher zu schliessen und keine Risiken mehr eingehen zu wollen. Der Leitindex Dax rutschte am Mittwoch im späten Handel erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder unter die runde Marke von 24.000 Punkten. Zum Ende eines von geringen Börsenumsätzen geprägten Handels stand für den Dax ein Minus von 0,48 Prozent auf 23.960,59 Punkte zu Buche.

Nach dem Anstieg des Dax bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Zur Zurückhaltung unter den Anlegern dürfte die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag beigetragen haben. Angesichts sich aufhellender Wachstumsaussichten dürfte die EZB "die Bremse ziehen" und die Leitzinsen nicht weiter senken, schrieb Jörg Held, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter Ethenea. Da sich die Inflation bei zwei Prozent einpendle, bestehe "keine Notwendigkeit für hektische Zinsschritte nach unten oder oben".

Der MDax der mittelgrossen Werte verlor am Mittwoch 0,6 Prozent auf 29.866,36 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, schloss ebenfalls 0,6 Prozent niedriger.

Die Bundeswehr darf neue Rüstungsgüter im Wert von 50 Milliarden Euro beschaffen. Das bewilligte in Berlin der Haushaltsausschuss des Bundestags. Rheinmetall gewannen daraufhin 1,7 Prozent, für Renk ging es um 1,8 Prozent aufwärts und für Hensoldt um 3,1 Prozent.

Die deutschen Autohersteller neigten zur Kursschwäche nach einem EU-Vorschlag zu Änderungen am Verbrenner-Aus. Für BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen ging es um bis zu 1,8 Prozent nach unten. Analyst Harald Hendrikse von der Citigroup wertete die von der EU-Kommission vorgeschlagene Lockerung des Aus für den Verbrennermotor als "das absolute Minimum" aus Sicht der Autobranche.

Siemens verloren 2 Prozent und DHL 1,1 Prozent. Der US-Handelsbeauftragte drohte nach einer Anfang Dezember verhängten EU-Strafe gegen die Kurznachrichten-Plattform X mit einem Gegenschlag - als Ausgleich für die angebliche Benachteiligung von US-Firmen, während Europäer in den USA frei agieren könnten. Dabei wurden namentlich Siemens, DHL und SAP genannt.

Geschäftszahlen und Prognosen bescherten den Aktien von Thyssenkrupp Nucera einen Kursanstieg von 6,5 Prozent. Das Management des Elektrolyse-Spezialisten erwartet ein robustes Chlor-Alkali-Geschäft.

Aktien von Südzucker büssten nach einem gedämpften Ausblick des Nahrungsmittelkonzerns 6 Prozent ein./bek/men

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.

Themen im Gespräch:

💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:07 Marktüberblick: Rheinmetall-Aktie unter Druck
10:00 Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
09:00 Rekordhoch zum Greifen nah
08:40 Silberpreis erreicht Rekordhöhen
07:01 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips drehen nach unten
16.12.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf thyssenkrupp AG
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’551.01 19.93 SPZB3U
Short 13’835.70 13.89 UJ3S8U
Short 14’369.98 8.82 S8IBNU
SMI-Kurs: 13’028.62 17.12.2025 17:30:51
Long 12’482.36 19.49 SXTBSU
Long 12’205.83 13.74 SEUBOU
Long 11’692.42 8.94 BAES3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
DroneShield-Aktie gibt Gewinne ab: Grossauftrag nur kurzfristiger Impuls?
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
MindMaze-Aktie bricht ein: Relief Therapeutics und NeuroX fusionieren
Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
BASF Aktie News: BASF verliert am Vormittag
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 23’960.59 -0.48%
MDAX 29’866.36 -0.60%
EURO STOXX 50 5’681.67 -0.63%

finanzen.net News

Datum Titel
18:32 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Vor Zinsentscheiden überwiegend Verluste
18:27 US-Anleihen: Leichte Kursverluste
18:25 OECD: Aufstieg im Arbeitsmarkt für Zugewanderte besonders schwer
18:21 Aktien Wien Schluss: ATX legt minimal zu
18:11 Aktien Europa Schluss: Vor Zinsentscheiden überwiegend Verluste - London im Plus
18:06 WDH/ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kann 24.000-Punkte-Marke nicht halten
18:03 Österreichische Raiffeisen Bank International bekommt neuen Chef
18:01 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten'
18:00 Estland beginnt mit Bau von Bunkern an Grenze zu Russland
17:58 Deutsche Anleihen: Kursverluste - Schwacher Ifo-Index bewegt kaum