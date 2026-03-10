Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9041 0.3%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’145 0.8%  Bitcoin 53’367 3.5%  Dollar 0.7775 -0.3%  Öl 99.0 6.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gigantischer Datenvorsprung bei Tesla-Aktie: FSD erreicht 8 Milliarden Meilen vor Europa-Start
Zeitenwende am Kryptomarkt: Galaxy-Chef sieht Bitcoin vor historischem Umbruch
NVIDIA und AMD im Abseits? DeepSeek lässt Chip-Giganten zittern
KI-Aktien im Analystencheck: So schneiden NVIDIA, Microsoft und Co. im Vergleich ab
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
eToro entdecken

Voyager Technologies Aktie 145352454 / US92892B1035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 03:17:10

Voyager Technologies, Inc. Loss At -$30.22 Mln In Q4

Voyager Technologies
26.58 USD -0.47%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Voyager Technologies, Inc. (VOYG) released Loss for fourth quarter of -$30.22 million

The company's bottom line totaled -$30.22 million, or -$0.52 per share. This compares with -$14.70 million, or -$1.68 per share, last year.

Excluding items, Voyager Technologies, Inc. reported adjusted earnings of -$21.68 million or -$0.37 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 23.7% to $46.65 million from $37.71 million last year.

Voyager Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$30.22 Mln. vs. -$14.70 Mln. last year. -EPS: -$0.52 vs. -$1.68 last year. -Revenue: $46.65 Mln vs. $37.71 Mln last year.

Voyager Technologies FY26 Revenue Guidance: $225 Mln - $255 Mln.