Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Freitagshandels

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.96 Prozent auf 22’763.31 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1.19 Prozent auf 22’941.06 Punkte an der Kurstafel, nach 23’218.12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 22’673.88 Punkte, das Tageshoch hingegen 22’972.47 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.48 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 01.07.2025, bei 22’478.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’786.71 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 01.08.2024, bei 18’890.39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 8.52 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23’589.37 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Align Technology (+ 5.82 Prozent auf 136.52 USD), Biogen (+ 3.09 Prozent auf 131.95 USD), Electronic Arts (+ 3.01 Prozent auf 157.08 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.46 Prozent auf 558.87 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 2.05 Prozent auf 33.32 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8.77 Prozent auf 366.63 USD), Amazon (-8.27 Prozent auf 214.75 USD), Marvell Technology (-7.37 Prozent auf 74.45 USD), Old Dominion Freight Line (-4.96 Prozent auf 141.85 USD) und Atlassian (-4.60 Prozent auf 182.96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 49’273’211 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.797 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

