Universal Music Aktie 113742301 / NL0015000IY2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Genehmigung
|
13.02.2026 16:05:00
Universal Music-Aktie trotzdem tiefer: EU-Kommission erlaubt Übernahme von Downtown
Die EU-Kommission gestattet die geplante Expansion von Universal Music.
"Die Musikindustrie ist ein wichtiger Produzent von Kunstwerken, und daher ist es sehr wichtig, dass den Verbrauchern konkurrierende Anbieter zur Verfügung stehen. Unsere eingehende Untersuchung hat bestätigt, dass auch nach der Übernahme eine grosse Zahl von Unternehmen Vertriebsdienstleistungen für europäische Musiklabels und Künstler anbieten wird", teilte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis mit.
Die Kommission hatte im Juli 2025 eine Untersuchung eingeleitet. UMG gehört zur Gruppe der drei grössten Musiklabels weltweit. Bei grossen Übernahmen prüft die EU-Kommission, ob dadurch unverhältnismässig grosse Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können. Sie kündigte an, in einem gesonderten Verfahren einen geeigneten Käufer für Curve zu genehmigen.
Virgin Music Group, das zu UMG gehört, und Downtown begrüssten die Entscheidung der Brüsseler Behörde in einer Mitteilung. "Die Genehmigung durch die Europäische Kommission ist die letzte regulatorische Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion, die nun voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen wird."
Im Amsterdamer Handel verliert die Universal Music-Aktie zeitweise 0,79 Prozent auf 19,99 Euro.
/wea/DP/jha
BRÜSSEL (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Universal Music
|
12.12.25
|Universal Music-Aktie: Vorschlag zur Genehmigung der Downtown-Übernahme gemacht (Dow Jones)
|
24.11.25
|EU hat Bedenken wegen Übernahme von Downtown durch Universal Music (Dow Jones)
|
24.11.25
|Universal-Music-Aktie: EU-Kommission stellt sich gegen geplante Downtown-Übernahme (AWP)
|
28.10.25
|Universal Music-Aktie höher: EU nimmt Downtown-Deal wieder unter die Lupe (Dow Jones)