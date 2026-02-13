Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Genehmigung 13.02.2026 16:05:00

Universal Music-Aktie trotzdem tiefer: EU-Kommission erlaubt Übernahme von Downtown

Universal Music-Aktie trotzdem tiefer: EU-Kommission erlaubt Übernahme von Downtown

Die EU-Kommission gestattet die geplante Expansion von Universal Music.

Universal Music
18.28 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen
Die EU-Wettbewerbshüter haben die geplante Übernahme des US-Musikunternehmens Downtown durch die Universal Music Group (UMG ) unter Auflagen genehmigt. Ihre Bedingung ist, dass die Downtown-Tochter Curve vollständig veräussert wird. Über Curve werden Lizenzkosten abgerechnet. Durch die Veräusserung soll verhindert werden, dass der Musikkonzern durch das Geschäft Zugang zu sensiblen Geschäftsdaten von Konkurrenten erhalten könnte, wie die Europäische Kommission mitteilte.

"Die Musikindustrie ist ein wichtiger Produzent von Kunstwerken, und daher ist es sehr wichtig, dass den Verbrauchern konkurrierende Anbieter zur Verfügung stehen. Unsere eingehende Untersuchung hat bestätigt, dass auch nach der Übernahme eine grosse Zahl von Unternehmen Vertriebsdienstleistungen für europäische Musiklabels und Künstler anbieten wird", teilte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis mit.

Die Kommission hatte im Juli 2025 eine Untersuchung eingeleitet. UMG gehört zur Gruppe der drei grössten Musiklabels weltweit. Bei grossen Übernahmen prüft die EU-Kommission, ob dadurch unverhältnismässig grosse Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können. Sie kündigte an, in einem gesonderten Verfahren einen geeigneten Käufer für Curve zu genehmigen.

Virgin Music Group, das zu UMG gehört, und Downtown begrüssten die Entscheidung der Brüsseler Behörde in einer Mitteilung. "Die Genehmigung durch die Europäische Kommission ist die letzte regulatorische Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion, die nun voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen wird."

Im Amsterdamer Handel verliert die Universal Music-Aktie zeitweise 0,79 Prozent auf 19,99 Euro.

/wea/DP/jha

BRÜSSEL (awp international)

