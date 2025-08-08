ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas Autoabsatz wächst langsamer - Preiskampf kühlt sich ab

Das Wachstum des chinesischen Automobilmarktes hat sich im Juli verlangsamt. Die Nachfrage begann abzuflachen, nachdem Peking Massnahmen ergriffen hatte, um den Preiskampf auf dem weltweit grössten Automobilmarkt einzudämmen. Wie am Freitag veröffentlichte Daten der China Passenger Car Association (CPCA) zeigten, stieg der Pkw-Absatz im Juli gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,3 Prozent auf 1,8 Millionen Fahrzeuge, und damit deutlich geringer als der im Juni verzeichnete Anstieg von 18 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Pkw-Verkäufe im Juli um 12,4 Prozent zurück.

Ifo: 36,7 Prozent der Unternehmen leiden unter Auftragsmangel

Deutschlands Unternehmen leiden laut einer Umfrage des Ifo-Instituts weiterhin unter Auftragsmangel. "36,7 Prozent der Unternehmen haben nach eigenen Angaben zu wenig Aufträge", heisst es in einer Veröffentlichung des Instituts. Der Anteil liege damit immer noch in deutlich über dem langfristigen Durchschnitt. "Trotz leichter Fortschritte ist die Talsohle nicht durchschritten", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Der anhaltende Auftragsmangel bleibe ein zentrales Hemmnis für eine substanzielle konjunkturelle Erholung.

Britische Kartellbehörde genehmigt Boeings Kauf von Spirit Aerosystems

Die britische Kartellbehörde CMA hat keine Einwände gegen Boeings Erwerb des US-Flugzeugrumpfherstellers Spirit Aerosystems. Wie die britische Kartellbehörde mitteilte, hat sie entschieden, keine vertiefte Prüfung der geplanten Übernahme einzuleiten. Damit wurde die Transaktion bereits Wochen nach Beginn der ersten Prüfungsphase genehmigt.

Taiwan Exporte Juli +42,0% gg Vorjahr (PROG +31,3%)

August 08, 2025