Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Montagabend höher

Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 17,63 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,90 USD. Bei 17,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'166'073 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 210,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 50,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 840000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch

