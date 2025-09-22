Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’406 0.2%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5’442 -0.3%  Gold 3’749 1.7%  Bitcoin 89’170 -2.9%  Dollar 0.7924 -0.3%  Öl 66.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffpreise am Montagabend
T-Mobile US-Aktie wenig verändert: Chefwechsel bei Telekom-Tochter
Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort
Oracle-Aktie gewinnt: Neue Doppelspitze - Führungswechsel mit Konzentration auf KI
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2025 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Montagabend höher

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Montagabend höher

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 17,63 USD.

Trump Media & Technology
13.04 CHF -6.46%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 17,63 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,90 USD. Bei 17,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'166'073 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 210,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 50,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 840000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Wirtschaftsprofessor erwartet Stellenabbau wegen Trump-Zöllen

Bitcoin-Unternehmensriesen: Tesla und MicroStrategy unter den Top 10 BTC-Investoren

Nach Bitcoin-Kauf: Trump Media stockt Krypto-Reserven auf, während die Aktie volatil bleibt


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten