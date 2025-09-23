Wie viel Gewinn ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0.096024 USD wert. Bei einem XLM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’041.40 Stellar in seinem Portfolio. Mit dem XLM-USD-Kurs vom 22.09.2025 gerechnet (0.3685 USD), wäre das Investment nun 383.75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 283.75 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 09.10.2024 bei 0.089833 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.12.2024 bei 0.5647 USD.

Redaktion finanzen.net