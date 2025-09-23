|XLM-Investition im Fokus
|
23.09.2025 19:43:08
Wie viel Gewinn ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Bei einem frühen Stellar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0.096024 USD wert. Bei einem XLM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’041.40 Stellar in seinem Portfolio. Mit dem XLM-USD-Kurs vom 22.09.2025 gerechnet (0.3685 USD), wäre das Investment nun 383.75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 283.75 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 09.10.2024 bei 0.089833 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.12.2024 bei 0.5647 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|88’723.82570
|-0.66%
|Handeln
|Vision
|0.12157
|1.41%
|Handeln
|Ethereum
|3’286.04571
|-1.29%
|Handeln
|Ripple
|2.26778
|0.35%
|Handeln
|Solana
|171.89234
|-1.56%
|Handeln
|Cardano
|0.64724
|-1.07%
|Handeln
|Polkadot
|3.16031
|-1.16%
|Handeln
|Chainlink
|17.21079
|0.31%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|0.05%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|0.20%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?