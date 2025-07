Nach Bitcoin-Kauf: Trump Media stockt Krypto-Reserven auf, während die Aktie volatil bleibt

Trump Media investiert 2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin

• Trump Media hat Bitcoin-Bestände von etwa 2 Milliarden US-Dollar aufgebaut• Diese Krypto-Assets machen rund zwei Drittel der liquiden Mittel des Unternehmens aus• CEO betont die Rolle der Bitcoin-Strategie für finanzielle Unabhängigkeit und künftige Projekte

Trump Media & Technology, bekannt als Betreiberin der Social-Media-Plattform Truth Social, der Streaming-Plattform Truth+ und der FinTech -Marke Truth.Fi, hat gestern Abend eine strategische Ankündigung gemacht. Das Unternehmen hat rund 2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und Bitcoin-bezogene Wertpapiere investiert. Diese Akkumulation sei Teil einer bereits öffentlich kommunizierten Bitcoin-Treasury-Strategie des Unternehmens, wie es in der Pressemitteilung heisst. Die Krypto-Bestände machen nun etwa zwei Drittel der insgesamt rund 3 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln von Trump Media aus. Darüber hinaus wurden weitere 300 Millionen US-Dollar für eine Optionserwerbsstrategie für Bitcoin-bezogene Wertpapiere bereitgestellt. Trump Media plant, weiterhin Bitcoin und Bitcoin-bezogene Vermögenswerte zu erwerben und seine Optionen je nach Marktbedingungen in Spot-Bitcoin umzuwandeln. Diese Vermögenswerte sollen zur Erzielung von Einnahmen und potenziell zum Erwerb weiterer Krypto-Assets verwendet werden.

Strategische Bedeutung der Bitcoin-Treasury für Trump Media

Devin Nunes, CEO und Präsident von Trump Media, betonte die strategische Bedeutung dieser Investitionen. Er erklärte: "Wir setzen unsere öffentlich angekündigte Strategie rigoros um und erfüllen unseren Bitcoin-Treasury-Plan". Laut Nunes tragen diese Vermögenswerte dazu bei, die finanzielle Freiheit des Unternehmens zu sichern und es vor Diskriminierung durch Finanzinstitute zu schützen. Darüber hinaus sollen sie Synergien mit einem geplanten Utility-Token schaffen, der im gesamten Truth Social-Ökosystem eingeführt werden soll. Die Mission von Trump Media, Big Techs Angriff auf die freie Meinungsäusserung zu beenden, wird durch diese Schritte, einschliesslich der Entwicklung von "America First"-Investmentvehikeln unter der Marke Truth.Fi, untermauert.

Trump Media-Aktie zwischen Kurserholung und Jahresverlust

Die Aktie von Trump Media & Technology zeigte sich gestern an der NASDAQ mit einem Plus von 3,11 Prozent und schloss bei 19,25 US-Dollar. Im Handel am Dienstag kann der Kurs um weitere 2,07 Prozent auf 19,65 US-Dollar zulegen. Trotz dieser jüngsten Erholung weist die Jahresperformance der Aktie jedoch einen deutlichen Verlust von über 43 Prozent auf.

Redaktion finanzen.ch