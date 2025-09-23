|Wertentwicklung im Blick
|
23.09.2025 19:43:08
So viel Gewinn hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Cardano gebracht.
Am 22.09.2024 wurde Cardano bei 0.3517 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in ADA zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28’434.64 Cardano. Die gehaltenen Coins wären am 22.09.2025 bei einem ADA-USD-Kurs von 0.8256 USD 23’475.60 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 134.76 Prozent angezogen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.10.2024 bei 0.3232 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 1.232 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
